Непереможений американець виступить в Японії.

Колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер має намір провести бій в Токіо в лютому наступного року.

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Про це повідомив журналіст talkSPORT Майкл Бенсон.

На 28 лютого заплановано турнір MMA MEGA 2021, в рамках якого і повинен виступити знаменитий боксер. Мейвезер в онлайн-режимі взяв участь у прес-конференції, присвяченій цій події.

Поки не уточнюється, хто буде суперником легенди боксу, а також правила, за якими буде проходити поєдинок.

43-річний Мейвезер востаннє виходив на ринг у 2017 році, коли провів поєдинок проти бійця змішаних єдиноборств Конора Макгрегора.

Всього на рахунку американця 50 перемог, з яких 27 - нокаутом.

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Переклад: Данило Слесь