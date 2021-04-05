Коронавірус спровокував тяжке ускладнення.

5 квітня, у віці 84 роки, перестало битися серце авторитетного російського спортивного коментатора Володимир Гендліна, який спеціалізувався на боксі й досяг чудових результатів на аматорському рівні перед стартом кар'єри журналіста.

Про це повідомляють "Відомості".

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На початку березня Гендліну зробили дві операції через інфаркт. 26 березня аналізи показали, що в нього є антитіла на коронавірусну інфекцію, що означає він безсимптомно переніс недуг. Проте COVID-19 спричинив пневмонію, яка і забрала його життя. Під апаратом ШВЛ Гендлін провів останні дні свого життя.

Гендлін на любительському рівні 51 раз виходив в ринг та здобув 50 перемог. Згодом працював дитячим тренером і коментатором. На пострадянському просторі він один з найбільш знаменитих знавців боксу, а також відомий тим, що коментував бої братів Кличко.

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Автор: Будрін Артем