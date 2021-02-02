Егіс Клімас заявив, що команда Василя Ломаченка була впевнена, що виграє бій.

Менеджер українського боксера Василя Ломаченка Егіс Клімас пояснив, чому в контракт на бій з американцем Теофімо Лопесом не був внесений пункт про реванш.

Про це він сказав в інтерв'ю сайту Tribuna.com.

"Ми хотіли внести. Я приходив до Top Rank з цим питанням і сказав, що потрібно включити. Мені відповіли, що пункт про реванш не вноситься, тому що не погоджується друга сторона. Гаразд. Це було настільки слизько. Аж до того, що Вася хотів запропонувати Лопесу частину гонорару, щоб бій відбувся. Ми переживали, що поєдинок скасується, адже Лопес не хотів з різних причин", - сказав Клімас.

За його словами, рішення приймалося не ним особисто, а спільно з командою, зокрема, з тренером і батьком українського боксера Анатолієм Ломаченком.

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"Ми тоді вирішили з Анатолієм Миколайовичем - приймаємо будь-які умови, аби поєдинок відбувся. Я повернувся до Top Rank і сказав: "Давайте змотуйте вудки, щоб ми швидше поїхали на риболовлю".

Клімас підкреслив, що раніше в контракти завжди вносилися пункти про реванш:

"У нас завжди два головні пункти були: реванш і допінг-контроль. Ми завжди це включали. У Top Rank змінився адвокат. Важко сказати. Можливо, ми настільки були впевнені в перемозі, що навіть не замислювалися про реванш".

"А з іншого боку - якби виграли бій, нам би довелося давати Лопесу реванш. Це був би реванш двосторонній, адже було два чемпіони. Навіть незважаючи на те, що в одного було три пояси, а в іншого - всього один", - додав він.

Ломаченко - Лопес: можливий реванш

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Автор: Антон Дудар