Український боксер повернеться на ринг влітку.

Стала відома дата бою між екс-чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) та японцем Масайоші Накатані (19-1, 13 КО).

Про це повідомляє ESPN.

Поєдинок відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі на арені "Virgin Hotel".

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Офіційно дата бою поки підтверджена не була, проте раніше промоутер Ломаченка говорив, що поєдинок відбудеться в кінці червня.

Ломаченко - Накатані: результати боксерів

Василь Ломаченко свій попередній бій провів 17 жовтня. У бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі він програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів і втратив всі свої пояси. Всього на рахунку українця 14 перемог (10 нокаутом) при 2 поразках.

Накатані в попередній раз виходив на ринг 12 грудня минулого року. Він технічним нокаутом виграв у Фелікса Вердехо і завоював пояс Інтерконтинентального чемпіона WBO. Всього на рахунку 32-річного японця 19 перемог (13 нокаутом) і 1 поразка.

Накатані, як і Ломаченко, програвав Теофімо Лопесу рішенням суддів. Бій відбувся в 2019 році.

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Автор: Антон Дудар