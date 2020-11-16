Британський боксер вирішив взяти паузу через проблеми з організацією поєдинку.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі повідомив про своє рішення не виходити на ринг цього року.

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Про це боксер написав у Twitter:

"Циганський король" повернеться в 2021 році. Ті, хто підтримували мене після повернення, залишаться розділити славу".

BoxingScene зазначає, що у Ф'юрі була можливість провести поєдинок проти німецького претендента Агіта Кабаєла 5 грудня в Лондоні, проте через пандемію коронавірусу промоутерам було складно домогтися спонсорської підтримки високого рівня.

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Ф'юрі повинен був вийти на ринг в США 19 грудня проти Деонтея Вайлдера - боксери планували провести третій бій, але через матчі НФЛ організувати подію не вдалося.

Тайсон Ф'юрі провів на профі-рингу 31 бій, здобувши 30 перемог при одному нічийному результаті.

Наступного року Ф'юрі має намір провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти британця Ентоні Джошуа, який володіє поясами IBF, WBO, WBA і IBO. Цим планам хоче завадити українець Олександр Усик.

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Переклад: Данило Слесь