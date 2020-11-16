Тайсон Ф'юрі планував провести бій у грудні / фото twitter.com/MTKGlobal

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі повідомив про своє рішення не виходити на ринг цього року.

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Про це боксер написав у Twitter:

"Циганський король" повернеться в 2021 році. Ті, хто підтримували мене після повернення, залишаться розділити славу".

BoxingScene зазначає, що у Ф'юрі була можливість провести поєдинок проти німецького претендента Агіта Кабаєла 5 грудня в Лондоні, проте через пандемію коронавірусу промоутерам було складно домогтися спонсорської підтримки високого рівня.

Тайсон Ф'юрі: останні новини

  • Ф'юрі повинен був вийти на ринг в США 19 грудня проти Деонтея Вайлдера - боксери планували провести третій бій, але через матчі НФЛ організувати подію не вдалося.
  • Тайсон Ф'юрі провів на профі-рингу 31 бій, здобувши 30 перемог при одному нічийному результаті.
  • Наступного року Ф'юрі має намір провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти британця Ентоні Джошуа, який володіє поясами IBF, WBO, WBA і IBO. Цим планам хоче завадити українець Олександр Усик.

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Переклад: Данило Слесь