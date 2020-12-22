Авторитетний журнал про бокс "The Ring" назвав двох найкращих боксерів за підсумками 2020 року.
У номінації "Боєць року" перемогли Теофімо Лопес і Тайсон Ф'юрі.
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Про це повідомив сайт "The Ring".
Лопес (16-0, 12 КО) у жовтні став абсолютним чемпіоном світу, перемігши Василя Ломаченка і об'єднавши пояси в легкій вазі.
Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) в лютому провів свій другий бій проти Деонтея Вайлдера і став чемпіоном світу за версією WBC в суперважкій вазі.
A prestigious annual honor in the sport that in 2020 is shared for the first time in 35 years ... between two of our own. 🔥💪— Top Rank Boxing (@trboxing) December 21, 2020
Congrats to Ring Magazine Co-Fighters of the Year, @Tyson_Fury and @TeofimoLopez. pic.twitter.com/P2daenDzsS
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