Збірна України посіла друге місце в медальному заліку.

Українські боксери успішно виступили на молодіжному чемпіонаті Європи, який проходив у Чорногорії.

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Про це повідомляє Федерація боксу України.

За нагороди боролися 175 спортсменів з 22 країн.

За підсумком виступів збірна України завоювала 15 медалей - 3 золотих, 5 срібних і 7 бронзових нагород.

Чемпіонами Європи стали Микита Горбатенко (вага - до 91 кг), Ілля Тогобицький (до 75 кг) і Юрій Захарєєв (до 69 кг). Для Захарєєва це вже друга перемога на ЧЄ.

Збірна України посіла друге місце в медальному заліку.

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Автор: Данило Слесь