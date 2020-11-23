Українські боксери успішно виступили на молодіжному чемпіонаті Європи, який проходив у Чорногорії.
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Про це повідомляє Федерація боксу України.
За нагороди боролися 175 спортсменів з 22 країн.
За підсумком виступів збірна України завоювала 15 медалей - 3 золотих, 5 срібних і 7 бронзових нагород.
Чемпіонами Європи стали Микита Горбатенко (вага - до 91 кг), Ілля Тогобицький (до 75 кг) і Юрій Захарєєв (до 69 кг). Для Захарєєва це вже друга перемога на ЧЄ.
Збірна України посіла друге місце в медальному заліку.
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