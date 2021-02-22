Національна збірна України з боксу у Болгарії провела відкрите тренування з головою Міжнародної боксерської Асоціації Умаром Кремльовим.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє UkrainianBoxingFederation.
У Болгарії щороку відбувається міжнародний турнір вищої категорії - "Странджа 2021". Перед початком змагань наш колектив провів спільне тренування з президентом Міжнародної федерації любительського боксу, росіянином Кремльовим. Він є колишнім генеральним секретарем федерації боксу Росії, який брав участь в організації титульного бою в Криму.
Нагадаємо, що на виборах президента Міжнародної боксерської Асоціації Україна підтримала його кандидатуру.
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