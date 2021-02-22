Колишній генеральний секретар Федерації боксу Росії в Болгарії зустрівся з нашою збірною.

Національна збірна України з боксу у Болгарії провела відкрите тренування з головою Міжнародної боксерської Асоціації Умаром Кремльовим.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє UkrainianBoxingFederation.

У Болгарії щороку відбувається міжнародний турнір вищої категорії - "Странджа 2021". Перед початком змагань наш колектив провів спільне тренування з президентом Міжнародної федерації любительського боксу, росіянином Кремльовим. Він є колишнім генеральним секретарем федерації боксу Росії, який брав участь в організації титульного бою в Криму.

Нагадаємо, що на виборах президента Міжнародної боксерської Асоціації Україна підтримала його кандидатуру.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем