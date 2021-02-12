Олександр Усик в наступному поєдинку повинен зустрітися з непереможним британцем.

Команди українця Олександра Усика і британця Джо Джойса не змогли домовитися про фінансові умови організації бою за титул "тимчасового" чемпіона за версією WBO.

Про це "Братству Кличку" повідомив промоутер Усика Олександр Красюк.

"Пропозиція Френка Уоррена (промоутера Джойса, - Прим.) "К2 Promotion" не відповідає вимогам ринку, тому ми будемо чекати проведення торгів", - сказав Красюк.

Відзначимо, що у сторін було 15 днів, щоб домовитися про умови бою.

Читайте такожБий кувалдою: Усик провів незвичайне тренування (відео)Тепер же організатором вечора боксу стане компанія, яка запропонує більш високу суму призового фонду. А поєдинок відбудеться протягом трьох місяців після підписання контракту.

Красюк також підкреслив, що інформація про те, що бій відбудеться в квітні, не відповідає дійсності: "Дату бою визначатиме компанія, яка виграє торги".

Усик - Джойс: що потрібно знати

WBO дозволила чемпіону світу Ентоні Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист титулу проти українця Олександра Усика і санкціонувала бій британця з Тайсоном Ф'юрі.

Усик же поб'ється за титул "тимчасового" чемпіона WBO з британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).

Переможець бою Джошуа - Ф'юрі протягом 180 днів після поєдинку повинен буде зустрітися з переможцем бою Усик - Джойс або ж залишити пояс WBO вакантним.

Усик свій попередній бій провів 31 жовтня, коли рішенням суддів переміг Дерека Чісору. Джойс в попередній раз боксував 28 листопада, нокаутувавши Даніеля Дюбуа.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар