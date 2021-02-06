Олександр Фока розповів, що Олександр Усик багато робить для благодійності.

Український дієтолог Олександр Фока, який працює з чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопесом та іншими спортсменами, а раніше був у команді Олександра Усика, поділився своєю думкою про двох найкращих боксерів України на даний момент.

Про це він сказав в інтерв'ю сайту XSport.ua.

Фока відповів на питання про те, "чи дійсно Ломаченко зарозумілий":

Читайте також"Колишнього більше не побачимо": український дієтолог Лопеса спрогнозував кінець кар'єри Ломаченка

"Дивіться, йому всі розповідають, що він найкращий, що його ніхто не може вдарити, спорт підбирають тільки той, де він виграє. Найкращий-найкращий-найкращий. Звичайно, тоді ти починаєш думати, що ти якийсь особливий.

Але мене це не цікавить. Мене цікавить те, що кожен боксер, кожна особистість повинна розуміти свою соціальну місію, що вони несуть в суспільство. Грубо кажучи, якщо це на релігію переносити, то якщо тобі Бог дав якусь здатність, то тобі потрібно віддати дітям. Без грошей. Просто прийти в дитячу школу, сфотографуватися. Чи бачимо ми це?".

При цьому Фока навів у приклад Усика, який активно займається благодійністю:

"Не знаю щодо Васі, але Усик робить багато для благодійності. Я насправді був вражений. Я думав, що ні, трохи його в глибині душі критикував. Але я дізнався, що він реально багато робить. Це перевірена інформація. Він ніколи жадібним не був. Цей останнє віддасть. Інша справа те, що має бути критичне мислення. Але те, що він це робить - це для мене одкровення".

Також дієтолог розповів про те, що команда Ломаченка не сприймає критику:

"Оточення Васі, яке є, це ті, хто ллють йому у вуха солодкі слова, кажуть, що він найкращий. Він дійсно найкращий. Але немає ніякої критики. А всі, хто критикують, зазвичай залишаються за бортом, тому що вони не люблять критику. Хоча я вважаю, що конструктивна критика взагалі на користь".

"Подивіться, як у Васі інтерв'ю беруть. Все тільки з хорошого боку, ніякої взагалі критики і тільки ті беруть інтерв'ю, хто лояльно до нього ставиться. Звичайно, коли тобі кажуть, що все правильно, навіть якщо ти робиш щось неправильно, то ти перестаєш рости. Я вважаю, що йому потрібно щось поміняти", - додав Фока.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар