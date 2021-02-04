Усик пояснив, чому йому подобається, щоб його називали Олександр.

Український боксер Олександр Усик прокоментував скандальні ситуації, в яких опинявся в минулому році.

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходять чутки".

Зокрема, Усик прокоментував попадання в базу "Миротворця" разом з Василем Ломаченком.

"Чому ми там опинилися? Напевно, через фільм", - сказав Усик, маючи на увазі російський фільм "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!", в якому вони з Ломаченком знялися.

Він також розповів про свої емоції, коли розгорівся скандал:

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"Дуже спокійно до цього ставився. Не те щоб не звертаю уваги, не загострюю її на цьому. Не колупався в інтернеті, не шукав якусь бридку або хорошу інформацію, не шукав якоїсь підтримки або навпаки".

Також Усик прокоментував ситуацію, коли він заявив іноземній журналістці, що йому подобається, щоб його ім'я вимовляли російською: "Александр - це російською, Олександр - українською. Мені подобається Александр".

"Це у нас перекрутили. Я поясню, що було. Була прес-конференція, там ставлять таблички, де написано ім'я менеджера, бійця і так далі. Вона побачила, що було написано "Олександр", а перед цим було "Александр". Я кажу, це міжнародне ім'я, тут немає такого, що я українець і тільки в Україні мене так називають. В Америці може бути Алекс", - сказав Усик.

"І вона каже:" А як тобі більше подобається?". Я відповів, що мені більше подобається "Александр", тому що у мене є певна абревіатура, яку я використовую з малого віку - UA. Тобто Усик Александр. Вона пов'язана з Україною. Я це в 14 років придумав, і так і йде", - продовжив боксер.

"В Англії вони беруть так, як написано в паспорті - "Олександр". Вона запитала, чи немає в цьому проблеми. Я відповів, що абсолютно ніякої проблеми немає, тому що українською це "Олександр", російською - "Александр". Я їй сказав, що мені подобається "Олександр", тому що так з дитинства... І за це якісь журналісти, скоріш навіть інтернет-блогери зачепилися і роздули, що я якось підтримую наших сусідів, типу такого", - підсумував Усик.

Відповідаючи на питання про те, кому вигідні такі провокації на його адресу, Усик сказав: "Я думаю, що в цьому винен я. Тому що я даю привід, висловлюючи свою думку. Можу просто мовчати - і нічого не буде".

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Автор: Антон Дудар