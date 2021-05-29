Владислав Сіренко вийде в ринг проти кузена Каріма Бензема.

Відомий український боксер Владислав Сіренко (16-0, 13 КО), який балотувався на місцевих виборах осінню 2020 року до Пристоличної ОТГ, незабаром проведе бій.

Про це повідомляє B1 Boxing Promotions у Facebook.

12 червня у столиці України Сіренко буде битися з представником Франції Невфелем Уатою (18-3, 10 КО). Уата доводиться двоюрідним братом нападнику мадридського "Реала" та збірної Франції Каріму Бензема. Футболіст нещодавно владнав конфлікт з тренером "Ле Блю" та потрапив в заявку на Євро-2020.

Зауважимо, що 26-річний Владислав нещодавно підписав угоду з новою для себе українською промоутерською компанією B1 Boxing Promotions.

У своєму останньому бою Сіренко здолав представника Польщі Каміля Соколовськи одноголосним рішенням суддів.

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Автор: Артем Будрін