Відомий український боксер Владислав Сіренко (16-0, 13 КО), який балотувався на місцевих виборах осінню 2020 року до Пристоличної ОТГ, незабаром проведе бій.
Про це повідомляє B1 Boxing Promotions у Facebook.
12 червня у столиці України Сіренко буде битися з представником Франції Невфелем Уатою (18-3, 10 КО). Уата доводиться двоюрідним братом нападнику мадридського "Реала" та збірної Франції Каріму Бензема. Футболіст нещодавно владнав конфлікт з тренером "Ле Блю" та потрапив в заявку на Євро-2020.
Зауважимо, що 26-річний Владислав нещодавно підписав угоду з новою для себе українською промоутерською компанією B1 Boxing Promotions.
У своєму останньому бою Сіренко здолав представника Польщі Каміля Соколовськи одноголосним рішенням суддів.
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