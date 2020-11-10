Урочиста церемонія повинна пройти в наступному році.

Легендарний український боксер Володимир Кличко може бути включений до Міжнародного залу боксерської слави вже наступного літа.

Читайте такожБій Віталія Кличка визнано одним з найкривавіших в історії боксу (відео)

Про це повідомляє "Чемпіон".

Раніше Кличко-молодший увійшов до списку кандидатів з 42 боксерів, серед яких - Флойд Мейвезер, Андре Ворд, Тімоті Бредлі, Мігель Котто, Міккель Кесслер, Карл Фроч та інші.

За інформацією порталу, українець за підсумками голосування членів журі увійшов до топ-5 кандидатів, з яких троє боксерів увійдуть до Міжнародної зали боксерської слави.

Остаточні результати будуть оголошені в грудні, а урочиста церемонія традиційно повинна пройти в червні в Канастоті, штат Нью-Йорк.

Варто відзначити, що в 2018-му році до Міжнародного залу боксерської слави було включено Віталія Кличка.

Володимир Кличко: подробиці кар'єри

На аматорському рівні український боксер став олімпійським чемпіоном у 1996-му році.

За свою кар'єру в профі Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).

Всього в профі Кличко-молодший провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (53 - нокаутом) при 5 поразках.

У своєму останньому поєдинку в квітні 2017 року Володимир Кличко поступився технічним нокаутом в 11-му раунді британцеві Ентоні Джошуа.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Данило Слесь