Легендарний український боксер Володимир Кличко може бути включений до Міжнародного залу боксерської слави вже наступного літа.
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Про це повідомляє "Чемпіон".
Раніше Кличко-молодший увійшов до списку кандидатів з 42 боксерів, серед яких - Флойд Мейвезер, Андре Ворд, Тімоті Бредлі, Мігель Котто, Міккель Кесслер, Карл Фроч та інші.
За інформацією порталу, українець за підсумками голосування членів журі увійшов до топ-5 кандидатів, з яких троє боксерів увійдуть до Міжнародної зали боксерської слави.
Остаточні результати будуть оголошені в грудні, а урочиста церемонія традиційно повинна пройти в червні в Канастоті, штат Нью-Йорк.
Варто відзначити, що в 2018-му році до Міжнародного залу боксерської слави було включено Віталія Кличка.
Володимир Кличко: подробиці кар'єри
- На аматорському рівні український боксер став олімпійським чемпіоном у 1996-му році.
- За свою кар'єру в профі Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).
- Всього в профі Кличко-молодший провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (53 - нокаутом) при 5 поразках.
- У своєму останньому поєдинку в квітні 2017 року Володимир Кличко поступився технічним нокаутом в 11-му раунді британцеві Ентоні Джошуа.
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