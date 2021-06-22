Коли румунська поліція помітила в українських уболівальників прапор з Кримом, то заявила, що вхід з цим прапором нібито заборонений.

Перед вчорашньою грою Україна - Австрія в рамках Євро-2020 двох українських уболівальників не пускали на стадіон через прапор України із написом "Crimea is Ukraine".

Про це у Facebook розповів киянин Дмитро.

«Вчора, на Євро, в Бухаресті, у моїх друзів сталась неприпустима ситуація. Мусора (мається на увазі поліцейські – ред.) не пропустили на стадіон банер, де зображений Крим як українська територія.

В державі, де визнають українським суверенітет та територіальну цілісність - місцева поліція разом з УЄФА має зовсім іншу думку. І це при тому, що УЄФА офіційно не мало претензій до форми України, де зображена карта України з нашим Кримом. Важко не матюкатись тут», - написав він.

За його словами, коли поліція помітила в українських уболівальників прапор з Кримом – «поназбігалося купа незрозумілих людей, що відтіснили нас в бік та сфоткали прапор. Сказали, що вхід з цим прапором нібито заборонений, тому що це політика».

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«На наші твердження, що це не політика, а просто факт - нас запитали, чи хочемо ми потрапити на футбол, та наполягли на здачі прапору в камеру схову. Сказали, що Крим спірна територія між Росією та Україною і відмовилися поглянути на карту в гугл мапс», - зазначив Дмитро.

Також з румунськими правоохоронцями мав розмову їх український колега з поліції діалогу. Він спробував пояснити румунам, що прапор можна пропускати. Але в результаті попросив своїх співгромадян здати прапор у камеру схову, щоб уникнути суперечки.

Україна - Австрія: підсумки матчу

Збірна України програла австрійцям з рахунком 0:1 і втратила друге місце в групі С.

За підсумками 3-го туру з 3 набраними очками Україна посіла третє місце в групі. Тепер вийти в плей-офф "жовто-сині" можуть тільки в тому випадку, якщо потраплять до числа чотирьох найкращих команд серед тих, які займуть треті місця.

Водночас збірна Австрії набрала 6 очок і вийшла в плей-офф з другого місця в групі. В 1/8 фіналу австрійці зіграють з Італією.

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Автор: Денис Прядко