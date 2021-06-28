Президент закликав українців записати відео на підтримку збірної.

Президент України Володимир Зеленський запустив флешмоб перед завтрашнім матчем збірної України з футболу.

Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Президент закликав українців записати відео на підтримку збірної.

А, звертаючись до гравців, він, зокрема, зазначив: «Знай, вас на полі не буде одинадцять, нас на полі буде сорок мільйонів!».

Україна - Швеція: перед матчем

Збірна України зіграє проти збірної Швеції 29 червня в Глазго.

Україна вийшла в плей-оф з третього місця в групі, ставши однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця.

Швеція набрала 7 очок і стала першою в одній групі з Іспанією, Словаччиною та Польщею.

Футболісти збірної України оцінили вихід у плей-оф на Швецію.

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Автор: Денис Прядко