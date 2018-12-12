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Матч Ліги чемпіонів Шахтар - Ліон: де дивитися

11:57, 12 грудня 2018
Футбол
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Вирішальний матч Шахтаря в Лізі чемпіонів покажуть на українському ТБ / hotology.ru

Сьогодні в Києві на НСК Олімпійський відбудеться вирішальний матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький Шахтар прийме французький Ліон.

Матч покаже спеціалізований кабельний телеканал Футбол 2.

За традицією, грі буде передувати аналітична програма Ніч Ліги чемпіонів, де експерти в студії розглянуть шанси команд і дадуть свої прогнози на гру. Трансляція зі студії почнеться за годину до матчу - о 21.00.

Після гри експерти у студії підіб'ють підсумки матчу. Ефір зі студії триватиме з 23.55 до 00.45.

Матч Шахтар - Ліон розпочнеться о 22.00.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар