Футболісти Ліона прогулялися по засніженому Києву (відео)

Гравцям, схоже, було не дуже комфортно через погодні умови.

Футболісти французького "Ліона" прогулялися по засніженому Києву. Гравці разом з тренерським штабом пройшлися центром столиці - в районі Михайлівської та Софійської площ. Погода в Києві на даний момент не дуже приємна для прогулянки - йде сильний сніг з дощем, і французьким футболістам, схоже, під час прогулянки було не дуже комфортно. Balade de jour de match ❄️ #ShakhtarOLpic.twitter.com/tE27OlfWGQ — Olympique Lyonnais (@OL) 12 грудня 2018 р. Нагадаємо, що поєдинок заключного туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Ліон" відбудеться сьогодні, 13 грудня. Початок матчу о 22.00. УНІАН проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

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