Футболісти Ліона прогулялися по засніженому Києву (відео)
16:43, 12 грудня 2018Футбол
655 0
Гравцям, схоже, було не дуже комфортно через погодні умови.
Матч "Шахтар" - "Ліон" відбудеться сьогодні в Києві / gx.net.ua
Футболісти французького "Ліона" прогулялися по засніженому Києву. Гравці разом з тренерським штабом пройшлися центром столиці - в районі Михайлівської та Софійської площ.
Погода в Києві на даний момент не дуже приємна для прогулянки - йде сильний сніг з дощем, і французьким футболістам, схоже, під час прогулянки було не дуже комфортно.
Balade de jour de match ❄️ #ShakhtarOLpic.twitter.com/tE27OlfWGQ— Olympique Lyonnais (@OL) 12 грудня 2018 р.
Нагадаємо, що поєдинок заключного туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Ліон" відбудеться сьогодні, 13 грудня. Початок матчу о 22.00. УНІАН проведе онлайн-трансляцію поєдинку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Українські клуби в єврокубках 2018/19