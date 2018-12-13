Футболісти і вболівальники Ліона не можуть залишити Київ через снігопад
13:37, 13 грудня 2018Футбол
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Погодні умови не дозволяють французам вилетіти з України.
"Шахтар" - "Ліон" / REUTERS
Футболісти, персонал і фанати французького "Ліона" не можуть залишити Київ через сильний снігопад у місті.
«Ми б хотіли віддати належне своїм уболівальникам, які затримуються в Києві через погодні умови. Виліт з України не відбудеться до кінця дня. Удачі і спасибі за підтримку у вчорашньому матчі», - йдеться в повідомленні клубу в твіттері.
Нагадаємо, що "Ліон" у середу, 12 грудня, зіграв з "Шахтарем" внічию (1:1) і посів друге місце в групі, що дозволило команді вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Сьогодні на НСК Олімпійський свій матч проведе "Динамо", яке в Лізі Європи зустрічається з "Яблонцем". Початок гри - о 19:55.
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