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Футболісти і вболівальники Ліона не можуть залишити Київ через снігопад

13:37, 13 грудня 2018
Футбол
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"Шахтар" - "Ліон" / REUTERS

«Ми б хотіли віддати належне своїм уболівальникам, які затримуються в Києві через погодні умови. Виліт з України не відбудеться до кінця дня. Удачі і спасибі за підтримку у вчорашньому матчі», - йдеться в повідомленні клубу в твіттері.

Нагадаємо, що "Ліон" у середу, 12 грудня, зіграв з "Шахтарем" внічию (1:1) і посів друге місце в групі, що дозволило команді вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні на НСК Олімпійський свій матч проведе "Динамо", яке в Лізі Європи зустрічається з "Яблонцем". Початок гри - о 19:55.

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Теги: #Ліон#Ліга чемпіонів