Динамо - Яблонець: де дивитися матч Ліги Європи і прогнози букмекерів

Сьогодні кияни проведуть останній матч в 2018 році.

Сьогодні, 13 грудня, київське "Динамо" проведе заключний матч групового етапу Ліги Європи проти чеського "Яблонця". Поєдинок відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Початок - о 19.55.

Дивитися матч "Динамо" - " Яблонець" онлайн можна на телеканалі "Футбол 1". Початок трансляції - о 19.50.

Місце зустрічі

Поєдинок відбудеться менш ніж через добу після гри Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Ліон", яка зібрала 39 000 вболівальників на НСК "Олімпійський". Справою честі для вболівальників "Динамо" буде підтримати команду в своєму рідному місті не менш активно. Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич напередодні висловив надію, що домашній матч "біло-синіх" збере більше глядачів, ніж поєдинок "Шахтаря".

Турнірний розклад

У групі К Ліги Європи вже практично все ясно, а поєдинок "Динамо" - "Яблонець" не буде мати ніякого турнірного значення. Зустрічаються перша і остання команди квартету, і при будь-якому результаті гри колективи залишаться на своїх місцях. У "Динамо" після п'яти турів 11 очок (три перемоги і дві нічиї), в активі "Яблонця" всього 2 пункти (дві нічиїх при трьох поразках). Таким чином, на кону стоятимуть виключно престиж, а також рейтингові очки в реєстрі УЄФА і, зрозуміло, грошові бонуси.

Динамо - Яблонець: прогноз букмекерів

За даними порталу Betexplorer, що збирає дані з більш ніж 20 провідних букмекерських контор світу, явним фаворитом зустрічі, на думку аналітиків, є "Динамо". Середній коефіцієнт на перемогу господарів у сьогоднішній грі становить 1,79. Нічия оцінюється показником 3,52, на перемогу "Яблонця" дають коефіцієнт 4,77 до 1.