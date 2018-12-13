Київське Динамо програло Яблонецю в останньому турі групового етапу Ліги Європи

Матч завершився з рахунком 0:1.

На столичному НСК Олімпійський завершився матч заключного 6-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому київське Динамо приймало чеський Яблонець.

Гра завершилася з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гості досить активно розпочали матч і вже на 10-ій хвилині відкрили рахунок. Після навісу з кутового Долежал на лінії воротарського вистрибнув перед Кадаром і головою відправив м'яч у ворота - 0:1.

Надалі кияни перехопили ініціативу і багато і пристрасно атакували. Наприклад, на 61-й хвилині Цитаішвілі відразу ж після виходу на поле на заміну створив гольовий момент - пройшов опонента на лівому фланзі і зробив простріл на ближню штангу, але Бесєдін влучив у стійку воріт. А на 78-й хвилині після навісу Циганкова зі штрафного з лівого флангу м'яч застряг у ногах футболістів, і Вербич з лінії воротарського не влучив у ворота.

Тим не менше, матч так і закінчився мінімальною поразкою киян. Проте, команда Олександра Хацкевича, достроково зайняла 1-е місце в групі, набравши в загальній сумі 11 очок у турнірній таблиці - 3 перемоги при 2 нічиїх та 1 поразці.