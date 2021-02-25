Батько Аліссона Беккера був знайдений мертвим.

Голкіпер і один з лідерів "Ліверпуля" Аліссон Беккер втратив батька.

Трагедія в родині футболіста сталася 24 лютого, повідомляє ESPN.

57-річний Жозе Беккер потонув в озері неподалік від свого заміського будинку на півдні Бразилії. Батько футболіста плавав біля дамби.

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За інформацією O Globo, Беккер-старший потонув після того, як пірнув з дамби.

Нагадаємо, Аліссон виступає за "Ліверпуль" з 2018 року. У 2019 році він був визнаний найкращим воротарем світу.

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Автор: Антон Дудар