В Серії А відбуваються рокірування на тренерських місточках.

На Апеннінському пів острові відбуваються глобальні тренерські перестановки. Слідом за "Наполі", який вирішив замінити тренера, нових керманичів отримають "Ювентус" та "Інтер".

Чинні чемпіони Італії, які несподівано звільнили Антоніо Конте, майже домовилися про контракт з Сімоне Індзагі. 45-річний спеціаліст близький до того, щоб покинути "Лаціо" й переїхати до Мілану. "Інтер" вже домовився про угоду з ним. Сімоне охоче готовий піти на підвищення.

Цим інсайдом поділився авторитетний журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

А ось "Ювентус", який фінішував на 4-ій позиції в минулому сезоні, хоче попрощатися з Андреа Пірло, який лише провів свій дебютний сезон на посаді головного наставника. Туринці досягли усної домовленості з Массіміліано Аллегрі, який вже тренував "Юве" з 2014 по 2019 рік.

Це теж підтвердив Фабріціо.

З підсумковою турнірною таблицею минулого сезону Серії А можна ознайомитися тут.

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Автор: Артем Будрін