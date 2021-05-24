Дженнаро Гаттузо та неаполітанський клуб вирішили не продовжувати співпрацю.

"Наполі" вирішив відмовитися від послуг головного тренера Дженнаро Гаттузо.

Про це повідомив президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс у своєму Twitter.

"Дорогий Ріно, я радий, що провів з тобою два сезони. Спасибі тобі за виконану роботу й зичу тобі успіху. Передаю обійми твоїй дружині та дітям", - надрукував звістку одіозний президент.

"Наполі" в останньому турі Серії А не зміг здолати "Верону" та в дуже прикрому сценарії пропустив вперед "Ювентус". Таким чином, неаполітанці залишилися без Ліги чемпіонів і гратимуть в Лізі Європи.

І все ж таки згідно з чутками італійської преси, 43-річний Гатуззо покинув би команду навіть в разі виходу до ЛЧ. Його угода з "Наполі" чинна лише до кінця цього сезону, а пролонгувати контракт сторони відмовилися через конфлікт Гаттузо з Де Лаурентісом.

Дженнаро став за кермо "Наполі" в грудні 2019 року, замінивши Карло Анчелотті. За період своєї роботи Гаттузо завоював з командою Кубок Італії. Місцева преса вже активно "сватає" до "Наполі" Макса Аллегрі.

Читайте такожГоловний тренер Ювентуса Пірло оцінив свій перший сезон за десятибальною шкалою

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін