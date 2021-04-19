Книга написана італійською мовою.

Головний тренер збірної України, легендарний екс-футболіст Андрій Шевченко випустив автобіографію.

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Про це повідомляє видавництво baldinicastoldi.it.

Книга отримала назву "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" ("Добра сила. Моє життя, мій футбол". Її автором став Алессандро Альчато, який також допомагав у написанні книги екс-гравцеві збірної Італії Андреа Пірло.

Автобіографія вийде в світ 29 квітня 2021 року. Її вартість - 18 євро.

"У нього було чотири величезних футбольних любові: київське "Динамо", "Мілан", "Челсі" і збірна України", - йдеться в описі.

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Автор: Антон Дудар