Андрій Ярмоленко вирішив залишитися в "Вест Хемі", щоб потрапити на Євро-2020.

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко відмовився від кількох вигідних грошових пропозицій у зимове міжсезоння.

Про це в програмі "Денисов Time" на YouTube повідомив телеведучий Олександр Денисов, передає сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".

Читайте такожСтало відомо, скільки Ярмоленко пропустить через травмуЗа його словами, Ярмоленко вирішив залишитися у "Вест Хемі", щоб зіграти на Євро-2020 у складі збірної України.

"Андрій дуже сфокусований і дуже мотивований зіграти на Євро-2020. Зараз для нього це дорожче, більше, ніж гроші, це більше, ніж що-небудь. Адже в зимову перерву було відразу кілька пропозицій щодо того, щоб Ярмоленко перейшов в інший клуб, але країни ці не сприяють, щоб тебе викликали в збірну", - сказав Денисов.

Він також розповів, куди звали Ярмоленка:

"Був конкретний інтерес з боку Саудівської Аравії і з боку Північної Америки, з боку Майамі. Були кращі умови, але Ярмоленко прекрасно розумів, що в разі цього переходу, втратить можливість зіграти на Євро, і він відмовився від вигідних грошових пропозицій. Він вирішив залишитися в "Вест Хемі", набрати форму і обов'язково зіграти в збірній України на Євро".

Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"

Ярмоленко перейшов до "Вест Хема" в 2018 році з "Боруссії" Дортмунд.

У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни.

За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хема".

У поточному сезоні на рахунку українця 20 матчів, 3 голи і 3 асисти у складі "молотобійців" у всіх турнірах.

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Автор: Антон Дудар