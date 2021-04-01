Таке у кваліфікації до мундіалю в Катарі трапилося вперше.

31 березня під час третього ігрового дня кваліфікації ЧС-2022 в Лондоні зустрічалися команди Англії та Польщі. Перед стартовим свистком англійці та бригада арбітрів зробили традиційний флешмоб, ставши на коліно і висловивши підтримку в боротьбі з расизмом. Таким чином, вони долучилися до популярного руху Black Lives Matter. Футболісти Польщі продовжили стояти й до акції не долучилися.

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Польські функціонери вважають, що проблеми расизму перебільшені й це не є нагальними викликами, які загрожують планеті. Уряд країни теж відомий своїми консервативними поглядами.

Зауважимо, що поєдинок завершився мінімальною звитягою англійців - 2:1. На гол форварда Гаррі Кейна з пенальті, поляки відповіли взяттям воріт від Якуба Модера, а крапку в матчі поставив капітан збірної "Трьох левів" та "Манчестер Юнайтед" Гаррі Магуайр, забивши на 85-й хвилині.

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Автор: Будрін Артем