Артем Кравець - один з найкращих "джокерів" в Європі.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory назвав найкращих футболістів сезону в Європі за забитими голами після виходу на заміну.

Рейтинг представлений в Twitter CIES.

У цьому рейтингу опинився форвард збірної України Артем Кравець.

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У цьому сезоні Кравець тричі забивав за турецький "Коньяспор" після виходів на поле з лавки запасних. При цьому на кожен гол він в середньому витрачав лише 26 хвилин.

Кращий показник тільки у зірки ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе. Він також забив 3 голи, але витратив на це трохи менше часу - в середньому 23 хвилини.

Що стосується кількості голів після виходу на заміну, то тут лідирує Харіс Сеферович з "Бенфіки", який відзначився п'ять разів. Забиває він кожні 40 хвилин.

Артем Кравець: виступи в сезоні 2020-2021

Кравець починав сезон у київському "Динамо", проте він провів у клубі лише місяць і зіграв лише в одному матчі. Форвард покинув київський клуб, щоб отримувати більше ігрової практики та мати шанс потрапити до збірної України.

22 вересня форвард підписав дворічний контракт з турецьким "Коньяспором".

У поточному сезоні на рахунку Кравця 7 голів і 2 результативні передачі в 14 матчах за "Коньяспор" в чемпіонаті Туреччини.

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Автор: Антон Дудар