Екс-півзахисник "Шахтаря" розповів, що у молоді донецького клубу є тільки два варіанти.

Екс-півзахисник "Шахтаря" Артур Авагімян пояснив, чому молоді гравці "гірників" постійно виступають за "Маріуполь" на правах оренди.

Про це він сказав в інтерв'ю bfootball.com.ua.

"Ну, не сильно великий вибір у тебе, куди тобі йти. Або ти йдеш у "Маріуполь" в оренду, або залишаєшся в дублі "Шахтаря", - зазначив футболіст.

За його словами, "Маріуполь", на відміну від інших клубів, не платить компенсацію за гравців "Шахтаря":

"Наприклад, якщо тебе виганяють, кажуть, що ти вже не підходиш "Шахтарю", і ти йдеш в "Маріуполь", то компенсацію за тебе не платять. А якщо в інший якийсь клуб, то 100 000 доларів. У нас в Україні таких грошей за молодого гравця ніхто не заплатить. Тому, по суті, залишається два варіанти: або в оренду в "Маріуполь", або залишаєшся в дублі "Шахтаря".

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Відзначимо, що в цьому сезоні у складі "Маріуполя" - дванадцять футболістів, орендованих у "Шахтаря".

23-річний Авагімян на даний момент виступає за одеський "Чорноморець".

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Автор: Антон Дудар