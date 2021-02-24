Руслан Малиновський провів лише 7 хвилин на полі.

В рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Аталанта" вдома приймала "Реал".

У першому таймі італійський клуб залишився в меншості. На 17-й хвилині півзахисник Ремо Фройлер отримав червону картку за фол останньої надії. До перерви "Реал" хотів відкрити рахунок, створив декілька гольових нагод, але відпочивати команди пішли за рахунку 0:0.

У другому таймі "Реал" володів ініціативою і під завісу гри забив переможний гол. Лівий захисник Ферлян Менді пробив з-за меж штрафної та забив красивий гол.

Українець Руслан Малиновський почав в запасі, але вийшов на 86-й хвилині.

"Аталанта" - "Реал" - 0:1

Гол: Менді, 86

"Аталанта": Голліні, Толой, Ромеро, Джімсіті, Меле (Паломіно, 85), Де Роон, Фройлер, Госенс, Пессіна, Сапата (Пашаліч, 30), Муріель (Ілічич, 56, Малиновський, 85)

"Реал": Куртуа, Менді, Начо, Варан, Васкес, Модріч, Каземіро, Кроос, Вінісіус (Маріано, 57), Іско (Пералес, 76), Асенсіо (Аррібас, 76)

Видалення: Фройлер, 17

До вашої уваги відеоогляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

"Аталанта" - "Реал": підсумки матчу

Тоні Кроос визнаний найкращим гравцем матчу за версією WhoScored - оцінка 7,6.

Для Ферляна Менді це другий гол за останні 4 матчі у футболці "Реалу". До цього в 56 матчах він забив лише один м'яч.

Це вже 15-й випадок в історії, коли в плей-офф ЛЧ супернику "Реала" показують червону картку. Таку саму кількість показували і суперникам "Барселони".

Матч-відповідь команди проведуть 16 березня в Мадриді.

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Автор: Будрін Артем