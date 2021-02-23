Французький форвард Олів'є Жиру став головним героєм матчу.

Лондонський "Челсі" обіграв мадридський "Атлетіко" у виїзному для себе матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Команди грали в Бухаресті через заборону на авіасполучення між країнами ЄС і Великобританією у зв'язку з коронавірусом.

У першому таймі "Челсі" більше володів м'ячем, а "Атлетіко" покладався на контратаки. Але гра проходила практично без моментів. За весь тайм команди на двох лише двічі пробили в площину - обидва удари були в активі гостей.

Після перерви події на полі розвивалися за схожим сценарієм, але в середині тайму "Челсі" все-таки вдалося зламати оборону суперника. Олів'є Жиру забив ударом через себе. Арбітри довго вивчали повтори на предмет офсайду і все ж зарахували гол. З'ясувалося, що м'яч полетів до француза від гравця "Атлетіко".

"Матрацникам" так і не вдалося створити що-небудь небезпечне, щоб відігратися.

"Атлетіко" - "Челсі" - 0:1

Гол: Жиру, 71

"Атлетіко": Облак, Феліпе, Савіч, Ермосо (Вітоло, 84), Коке, Лемар, Сауль (Лоді, 82), Корреа (Торрейра, 82), Льоренте, Жоау Фелікс (Дембеле, 82), Суарес

"Челсі": Менді, Рюдігер, Аспілікуета, Крістенсен, Алонсо, Ковачич (Канте, 74), Жоржиньо, Маунт (Зієш, 74), Хадсон-Одої (Джеймс, 80), Вернер (Пулішич, 86), Жиру (Хаверц, 86)

Попередження: Льоренте, Лемар - Маунт, Жоржиньо

"Атлетіко" - "Челсі": підсумки матчу

"Атлетіко" і "Челсі" увосьме зустрічалися в єврокубках. Лондонці здобули третю перемогу при двох поразках та трьох нічиїх.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний захисник "Челсі" Сезар Аспілікуета (оцінка - 8,1).

Півзахисники "Челсі" Жоржиньо і Мейсон Маунт через перебір карток пропустять матч-відповідь.

Зустріч у відповідь відбудеться 17 березня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар