"Севілья" завершувала матч в меншості.

Третього березня "Барселона" та "Севілья" зіграли матч-відповідь 1/2 фіналу Кубку Іспанії. Каталонці мусили відіграватися після поразки на виїзді 2:0.

На домашньому полі підопічні Роналда Кумана змогли показати характер і "вигризти" путівку до фіналу. Один з лідерів та ветеранів команди Жерар Піке забив у компенсований арбітром час другий м'яч і перевів гру в овертайм. У додатковий час Мартін Брейтуейт поставив крапку й остаточно вибив "Севілью" з розіграшу Кубку Короля.

"Барселона" - "Севілья" - 3:0 (перший матч - 0:2)

Голи: Дембеле, 12, Піке, 90+4, Брейтуейт, 95.

Нереалізований пенальті: Окампос, 73 (воротар).

"Барселона": тер Штеген, Піке, Альба, Лангле, Мінгеса (Фірпо, 78), Дест (Грізманн, 63), Бускетс (Моріба, 78), де Йонг, Мессі, Дембеле (Брейтуейт, 89), Педрі (Трінкау, 89).

"Севілья": Вацлік, Акунья (Навас, 54), Кунде, Карлос, Фернандо, Торрес (Окампос, 62), Хордан (Ель-Хаддаді, 106), де Йонг (Рекік, 54), Сусо (Гомес, 79), Відаль (Ракітич, 54), Ен-Несірі.

Вилучення: Фернандо, 92, де Йонг, 103 (обоє "Севілья")

Тепер "Барселона" спокійно може чекати на майбутнього суперника у фіналі. Четвертого березня "Леванте" та "Атлетік" Більбао визначать долю другої путівки (перша гра – 1:1).

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Автор: Будрін Артем