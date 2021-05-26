Роман Безус чудово провів кінцівку сезону / фото twitter.com/kaagent

Керманич збірної України Андрій Шевченко довикликав в табір національної команди півзахисника "Гента" Романа Безуса.

Про це відомо з офіційного сайту УАФ.

30-річний хавбек долучиться до робочого процесу 28 травня, тому що наразі збірники мають 4 дні вихідних перед вирішальним етапом підготовки до Євро-2020. 

Зауважимо, що в поточному сезоні Безус має "7+7" за системою "гол+пас" в 37 поєдинках за "Гент" в усіх змаганнях. Екс-футболіст "Ворскли" й "Динамо" неймовірно ефективно грав в останніх матчах та вивів "Гент" в єврокубки. 

Нагадаємо, що з Безусом в "Генті" також виступає ціла діаспора українців: Ігор Пластун та Роман Яремчук. Останній отримав виклик в збірну ще раніше.

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Автор: Артем Будрін