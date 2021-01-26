Лондонський "Челсі" швидко знайшов заміну звільненому Френку Лемпарду. Новим керманичем "аристократів" буде Томас Тухель.
Про це повідомляє офіційна сторінка "Челсі" в Twitter.
47-річний фахівець підписав з "синіми" контракт на півтора роки з опцією продовження ще на сезон.
"Я хотів би подякувати "Челсі" за віру в мене та мій штаб", - поділився емоціями після підписання контракта Тухель.
Зауважимо, що в Лондоні Томас знову зустрінеться з капітаном Тьяго Сілвою, який був лідером "ПСЖ". Вони разом досягли фіналу Ліги чемпіонів. Також тренер зможе попрацювати з співвітчизниками: Вернером, Хаверцом та Рюдігером.
Перше тренування Тухель проведе вже цього вечора. А в середу дебютує на тренерському місточку у матчі проти "Вулверхемптона".
Технічний директор клубу Марина Грановська теж прокоментувала призначення німця:
"Це нелегко змінювати тренера посередині сезону, але ми щасливі співпрацювати з одним з найкращих тренерів Європи - Томасом Тухелем".
З останнім своїм клубом Тухель досягнув неабияких результатів. Німець вивів "ПСЖ" до фіналу Ліги чемпіонів та виграв чемпіонат Франції. В резюме тренера також робота в таких клубах як "Боруссія" та "Майнц". В послужному списку Томаса сім титулів.
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