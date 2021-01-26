Томас Тухель стане першим в історії "Челсі" німецьким тренером.

Лондонський "Челсі" швидко знайшов заміну звільненому Френку Лемпарду. Новим керманичем "аристократів" буде Томас Тухель.

Про це повідомляє офіційна сторінка "Челсі" в Twitter.

47-річний фахівець підписав з "синіми" контракт на півтора роки з опцією продовження ще на сезон.

"Я хотів би подякувати "Челсі" за віру в мене та мій штаб", - поділився емоціями після підписання контракта Тухель.

Зауважимо, що в Лондоні Томас знову зустрінеться з капітаном Тьяго Сілвою, який був лідером "ПСЖ". Вони разом досягли фіналу Ліги чемпіонів. Також тренер зможе попрацювати з співвітчизниками: Вернером, Хаверцом та Рюдігером.

Перше тренування Тухель проведе вже цього вечора. А в середу дебютує на тренерському місточку у матчі проти "Вулверхемптона".

Технічний директор клубу Марина Грановська теж прокоментувала призначення німця:

"Це нелегко змінювати тренера посередині сезону, але ми щасливі співпрацювати з одним з найкращих тренерів Європи - Томасом Тухелем".

З останнім своїм клубом Тухель досягнув неабияких результатів. Німець вивів "ПСЖ" до фіналу Ліги чемпіонів та виграв чемпіонат Франції. В резюме тренера також робота в таких клубах як "Боруссія" та "Майнц". В послужному списку Томаса сім титулів.

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Автор: Будрін Артем