Легенду клубу відправили у відставку.

"Челсі" офіційно звільнив головного тренера першої команди Френка Лемпарда.

Про це повідомляє сайт лондонського клубу.

42-річний наставник не виправдав очікування керівництва клубу. Незадовільні результати за останній місяць стали причиною, що у босів клуба увірвався терпець. Підопічні Лемпарда здобули лише 1 перемогу за останні 5 поєдинків.

Лемпард став керманичем "Челсі" влітку 2019 року. Минулого літа Френк отримав величезний бюджет на трансфери. Лондонці закупилися на 250 мільйонів євро.

Наразі "аристократи" йдуть всередині турнірної таблиці - дев'яте місце. До першої сходинки 11 очок.

Як повідомляє авторитетний італійський журналіст Фабріціо Романо, боси "Челсі" вже мають домовленість з Томасом Тухелем.

Останнім місцем роботи німецького спеціаліста був "ПСЖ". З парижанами Тухель досягнув фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що Андрія Шевченка називали потенційним кандидатом на посаду тренера "Челсі".

Френк Лемпард: гравець і тренер

Лемпард виступав за "Челсі" в якості гравця з 2001 по 2014 рік. Френк став капітаном та поповнив ряди легенд клубу. Півзахисник провів за лондонців 429 ігор та забив 147 голів.

Тренерську кар'єру Френк розпочав у "Дербі Каунті". Проте влітку 2019 року очолив "Челсі". В середньому його колектив набирав 1,67 очка за гру. Це найменший показник серед всіх тренерів "Челсі" в еру Абрамовича.

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Автор: Будрін Артем