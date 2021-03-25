Даніелю Гуеріні за три дні до смерті виповнилося 19 років.

24 березня в Римі в результаті аварії на дорозі загинув півзахисник юнацької команди "Лаціо" Даніель Гуеріні.

Про це повідомляє La Gazzetta Dello Sport.

Всього за три дні до трагічної смерті Гуеріні виповнилося 19 років.

Гуеріні перебував за кермом свого автомобіля Smart For Four, коли сталося лобове зіткнення з Mercedes A-Class. Футболіст помер на місці аварії.

Двоє друзів Гуеріні, які перебували в одному авто з ним, доставлені в лікарню у важкому стані. 68-річний водій Mercedes також був госпіталізований, але з менш серйозними травмами.

Причину аварії належить з'ясувати поліції.

Гуеріні раніше виступав за "Торіно", "Фіорентину" і СПАЛ, а до "Лаціо" приєднався в січні, встигнувши провести за команду U-19 12 матчів.

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Автор: Антон Дудар