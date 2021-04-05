Футболіст аутсайдера Серії А володіє блискучою пластикою тіла.

Нападник "Спеції" Даніеле Верде забив феноменальний гол у ворота римського "Лаціо" в рамках 29-го туру італійської Серії А.

24-річний італієць на 73-й хвилині зустрічі впіймав подачу з флангу на межі карного майданчика, гнучко поклав корпус й в падінні через себе завдав удару. М'яч від поперечини потрапив у сітку воріт, а воротар був безсилим проти цього шедевру. Вболівальники у мережі вже порівняли цю фантастику з голом швейцарця Джердана Шакірі у ворота збірної Польщі на Євро-2016.

"Казково", "Mamamia!", "Божевілля якесь", - пишуть фанати під відео.

Зауважимо, що цей чудовий гол не врятував "Спецію" від поразки. "Лаціо" все одно святкував домашню перемогу - 2:1.

Серія А: положення команд

"Інтер" все ще обіймає першу сходинку. У команди Антоніо Конте після 28 матчів 68 очок.

Далі в таблиці йдуть "Мілан" (29 матчів, 60 очок), "Аталанта" (29 матчів, 58 очок) і "Ювентус" (28 матчів, 56 очок).

"Лаціо" на 6-й позиції й має в активі 52 очки.

"Спеція" на 16-й сходинці й за 29 матчів набрала 29 залікових пунктів.

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Автор: Будрін Артем