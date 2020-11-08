У грузинського легіонера Давида Хочолави народився син.

Грузинський захисник "Шахтаря" Давид Хочолава став батьком.

Як повідомляє офіційний сайт "Шахтаря", 6 листопада дружина футболіста Юлія подарувала йому сина.

Хлопчика назвали Олександром. Він народився з вагою 4 кг 590 грамів і з ростом 58 см.

"Кохана, спасибі за найкращий день у моєму житті", - написав Хочолава на своїй сторінці в Instagram.

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Автор: Антон Дудар