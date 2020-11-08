Давид Хочолава виступає за Шахтар з 2017 року / фото ФК Шахтар
Грузинський захисник "Шахтаря" Давид Хочолава став батьком.
Як повідомляє офіційний сайт "Шахтаря", 6 листопада дружина футболіста Юлія подарувала йому сина.
Хлопчика назвали Олександром. Він народився з вагою 4 кг 590 грамів і з ростом 58 см.
"Кохана, спасибі за найкращий день у моєму житті", - написав Хочолава на своїй сторінці в Instagram.
instagram.com/khocholava5
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