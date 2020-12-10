Денис Попов забив переможний гол у матчі з "Ференцварошем".

Захисник київського "Динамо" Денис Попов включений до символічної збірної 6-го туру Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний Twitter Ліги чемпіонів.

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У матчі проти "Ференцвароша" Попов забив гол, який приніс "Динамо" перемогу (1: 0) і путівку в плей-офф Ліги Європи.

Повністю команда тижня виглядає наступним чином:

Джанлуїджі Буффон ("Ювентус"), Натан Аке ("Ман Сіті"), Денис Попов ("Динамо"), Ніклас Зюле ("Баварія"), Маріо Ермосо ("Атлетіко"), Анхеліньо ("РБ Лейпциг"), Рюд Вормер ("Брюгге"), Яннік Феррейра-Караско ("Атлетіко), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Неймар (ПСЖ).

Ліга чемпіонів 2020-2021: головне

Груповий етап ЛЧ 2020-2021 проходив у форматі ігор вдома і на виїзді з 20 жовтня по 9 грудня. За його підсумками визначилися учасники плей-офф.

Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться 14 грудня.

Плей-офф ЛЧ пройде з 16 лютого по 29 травня - в цей день в Стамбулі відбудеться фінальний матч.

Україну на груповому етапі ЛЧ представляли "Динамо" і "Шахтар". І кияни, і "гірники" посіли треті місця у своїх групах і навесні зіграють у Лізі Європи.

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Автор: Антон Дудар