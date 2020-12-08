"Динамо" в рідних стінах здолало "Ференцварош", здобувши першу перемогу на груповому етапі ЛЧ.

У 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" в Києві грало проти угорського "Ференцвароша". Підопічні Луческу здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Гравці "Динамо" розпочали поєдинок без особливої атакуючої ініціативи і грали суто по рахунку, що влаштовує їх. Як наслідок, перша половина тайму пройшла без особливої переваги жодної з команд: кияни не були особливо активними в атаці, але і суперника до своїх воріт не підпускали.

На 24-й хвилині перший хороший момент створили гравці "Ференцвароша": підопічні Реброва перехопили м'яч у центрі поля, Нгуен вийшов на ударну позицію і пробивав у верхній кут воріт, але промахнувся.

У середині тайму два попередження заробили динамівці: по черзі "відзначилися" де Пена і Гармаш. А на 38-й хвилині знову небезпечний момент організував "Ференцварош". Динамівці втратили м'яч, послідувала передача на українця Зубкова, який опинився з м'ячем на лінії воротарської. Гравець прокинув м'яч повз Бущана, але Попов і Забарний на пару втрутилися в епізод і відвели загрозу від воріт.

Решта першого тайму пройшла в обопільній боротьбі: гості подали ще кілька кутових, а в кінцівці тайму "гірчичник" заробив гравець "Ференцвароша" Ляйдуні.

Другий тайм почався в подібному ключі: команди багато боролися в основному в центрі поля. А на 55-ій хвилині знову міг забивати "Ференцварош": все той же Зубков вивів Нгуена на ударну позицію в штрафному майданчику "Динамо", але форвард пробив низом прямо в Бущана.

По закінченню 2/3 матчу кияни вийшли вперед: Де Пена подав зі штрафного з лівого флангу, Кендзьора продовжив далі, а Попов замкнув ударом головою в дальній кут. Тут же могли порівнювати рахунок гості, проте Бущан дістав м'яча після небезпечного удару в нижній кут воріт.

У наступні хвилини гості намагалися атакувати, але "Динамо" продовжувало впевнено обороняти свої володіння. У середині другого тайму тренери обмінялися замінами, освіживши гру своїх команд.

На 77-й хвилині все той же Зубков бив по воротах: але м'яч пройшов у сантиметрах від стійки воріт Бущана. Після цього Ребров кинув у бій останні резерви для посилення атаки, зробивши ще одну подвійну заміну, адже команді треба було забивати двічі.

На 87-й хвилині кияни могли "закривати гру", але у Леднэва, що вийшов на заміну, не вийшов прицільним удар з-за меж штрафного майданчика.

У час, що залишився, гості намагалися забити, але кілька їхніх ударів припали в "молоко".

Динамо - Ференцварош - 1:0

Гол: Попов, 60

"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук (Андрієвський, 90+2), Шапаренко, Гармаш (Шепелєв, 70), Циганков (Леднэв, 85), де Пена (Супряга, 70), Вербич (Родрігес, 85)

"Ференцварош": Дібус, Ловренчич (Ботка, 80), Блажич, Двалі, Хайстер, Сомаліа, Харатін (Ісаел, 73), Ляйдуні, Узуні (Батуріна, 73), Зубков (Мак, 80), Нгуен

Попередження: де Пена, Гармаш - Ляйдуні, Блажич, Ісаел

Динамо - Ференцварош: підсумки матчу

Після шести турів у "Динамо" в активі 4 очки, а у "Ференцвароша" - 1 очко. В останньому турі "Динамо" і "Ференцварош" в очному протистоянні вирішували долю третього місця і путівки в Лігу Європи. "Ювентус" і "Барселона" набрали в групі G по 15 очок.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Динамо - Ференцварош".

У першому колі "Ференцварош" і "Динамо" зіграли внічию 2:2.

Динамо виступало на груповому етапі Ліги чемпіонів вперше за чотири роки.

У плей-офф Ліги Європи "Динамо" зіграє вперше з сезону 2018-2019.

Суперник киян по плей-офф ЛЄ визначиться в ході жеребкування 14 грудня.

Захисник Денис Попов забив свій дебютний гол у єврокубках.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора