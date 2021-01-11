Захисник "Динамо" Київ Денис Попов вразив всіх новим фото у соціальній мережі.
Воно з'явилося в Instagram футболіста.
На знімку він постав у спортивному залі під час тренування. Верх у нього був оголений. В результаті видно його сталевий прес.
Складається враження, що український футболіст хоче бути таким же потужним атлетом, як і Серхіо Рамос - його кумир дитинства.
"Звір", "Машина", "М'язи як у Роналду", - коментують вражені читачі.
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Нагадаємо, що 21-річний чемпіон світу серед молоді нещодавно розлучився з чемпіонкою світу з дзюдо.
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