Луганський клуб здобув перемогу в матчі з двома вилученнями.

16 грудня відбувся перенесений матч 1/8 фіналу Кубка України між двома представниками УПЛ - "Десною" та "Зорею".

Зустріч пройшла в Києві і завершилася мінімальною перемогою луганського клубу з рахунком 1:0.

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Владлен Юрченко вивів "Зорю" вперед на 16-й хвилині матчу ударом з пенальті.

На 59-й хвилині Юрченко залишив луганський клуб у меншості, отримавши червону картку після VAR через небезпечну гру ногою.

На 89-й хвилині склади зрівнялися - у "Десни" з поля був вилучений Олексій Гуцуляк.

"Десна" - "Зоря" - 0:1

Гол: Юрченко, 16 (з пенальті)

"Десна": Паст, Тамм (Арвеладзе, 72), Гітченко, Імереков, Конопля, Домбровський (Гуцуляк, 72), Огіря, Мостовий (Хльобас, 72), Калітвінцев, Картушов (Дегтярьов, 83), Будківський

"Зоря": Шевченко, Фаворов, Іванісеня, Абу Ханна, Циганікс, Юрченко, Сайядманеш (Луньов, 82), Кабаєв, Кочергін, Громов, Гладкий (Перович, 90 + 3)

Попередження: Конопля, Гуцуляк, Паст - Шевченко, Абу Ханна

Вилучення: Гуцуляк, 89-Юрченко, 59

Кубок України 2020-2021: що потрібно знати

Кубок України 2020-2021 складається з семи етапів: два попередніх етапи, 1/16 фіналу, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фінал. На всіх етапах команди проводять по одному матчу.

Чемпіон України "Шахтар" і володар Кубка України 2019-2020 "Динамо", згідно з регламентом, стартують з чвертьфінальної стадії.

Повністю список чвертьфіналістів виглядає наступним чином: "Шахтар", "Динамо", "Зоря", "Колос", "Дніпро-1", "Олександрія", "Верес" і "Агробізнес".

У чвертьфіналі зіграють тільки дві команди не з УПЛ - "Верес" і "Агробізнес", які представляють Першу лігу.

Фінал Кубка відбудеться 12 травня в Тернополі.

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Автор: Антон Дудар