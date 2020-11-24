Кияни достроково втратили шанси на вихід у плей-офф головного клубного турніру Європи.

В рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" на "Олімпійському" приймало "Барселону". Зустріч пройшла без глядачів.

Обидві команди вийшли на матч не в основних складах. "Динамо" через коронавірус і травми не змогло розраховувати на 13 футболістів. "Барселона" прилетіла до Києва без низки основних гравців, включаючи головну зірку команди Ліонеля Мессі.

У першому таймі "Барселона" володіла ініціативою, проте стовідсоткових моментів біля воріт Георгія Бущана не виникло. Кияни намагалися діяти на контратаках, але потривожили Марка-Андре тер Штегена лише під кінець тайму, коли воротар зреагував на удар Карлоса де Пени з гострого кута.

У дебюті другого тайму "Барселоні" вдалося вийти вперед. Каталонці прорвалися в штрафну через центр, Мартін Брейтвейт відпасував на Сержиньо Деста, який завдав точного удару під дальню штангу, забивши дебютний гол за "Барсу".

Ще через шість хвилин каталонці подвоїли перевагу в рахунку. Стандарт біля воріт "Динамо" завершився голом Брейтвейта, який забив у своєму першому матчі в ЛЧ.

У середині тайму у киян був відмінний момент, проте м'яч зрізався з ноги де Пени, який міг забивати.

На 70-й хвилині Брейтвейт оформив дубль - заробив пенальті і сам його реалізував. А в компенсований час Антуан Грізманн поставив крапку в матчі ударом з меж штрафного майданчика.

"Динамо" - "Барселона" - 0:4

Голи: Дест, 52, Брейтвейт, 57, 70 (з пенальті), Грізманн, 90+2

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв (Попов, 59), Шепелєв (Белуце, 83), Буяльський, Гармаш (Андрієвський, 59), Шапаренко (Леднєв, 71), Де Пена (Супряга, 71), Вербич

"Барселона": тер Штеген, Фірпо, Лангле (Альба, 65), Мінгеса, Дест, Аленья, Пьяніч (Пуч, 65), Педрі (Фернандес, 72), Коутіньо (Грізманн, 65), Трінкау (Конрад, 83), Брейтвейт

Попередження: Попов - П'яніч

"Динамо" - "Барселона": підсумки матчу

"Динамо" зазнало третьої поразки в чотирьох турах при одній нічиїй.

Кияни втратили шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У "Динамо", як і у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очок, "Ювентус" - 9.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Барселона".

Кияни в четвертому поспіль матчі ЛЧ пропустили як мінімум два голи.

В рамках першого кола "Динамо" також програло "Барселоні" (1:2).

У 5-му турі "Динамо" на виїзді зіграє з "Ювентусом". Матч пройде 2 грудня.

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Автор: Антон Дудар