"Динамо" отримало дозвіл на проведення матчу з вболівальниками.

Київське "Динамо" 18 лютого на "Олімпійському" проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Брюгге". Поєдинок розпочнеться о 17.00.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Брюгге.

Читайте такожВ очікуванні реваншу: анонс матчу Ліги Європи Динамо - Брюгге

Як повідомив офіційний сайт "Динамо", за день до матчу київський клуб отримав повідомлення Кабінету Міністрів України про те, що уболівальникам дозволено відвідувати спортивні заходи.

Сьогодні, 18 лютого, о 10.30 "Динамо" отримало відповідь від УЄФА, в якій Європейський футбольний союз дозволив частковий продаж квитків на гру. Квитки дозволяється продавати тільки на сектори нижніх ярусів.

На матч з "Динамо" в продаж надійшло близько 10 тисяч квитків (15% від загальної місткості стадіону).

Продаж квитків стартував об 11.15 за київським часом. Вона здійснюється виключно в онлайн-режимі на сайтах Esport.in.ua і karabas.com.

"Динамо" - "Брюгге": перед матчем

У Лізі чемпіонів чемпіон Бельгії "Брюгге" стартував відразу з групового етапу. Команда набрала 8 очок і посіла третє місце в групі з "Боруссією" Дортмунд, "Лаціо" і "Зенітом".

"Динамо" пробилося в груповий етап ЛЧ, пройшовши в кваліфікації турніру АЗ та "Гент". На груповому етапі кияни стали третіми, набравши 4 очки в групі з "Ювентусом", "Барселоною" і "Ференцварошем".

У минулому сезоні "Динамо" і "Брюгге" перетнулися в третьому раунді кваліфікації ЛЧ. Тоді за сумою двох зустрічей далі пройшов бельгійський клуб (1:0, 3:3), після чого з "Динамо" був звільнений Олександр Хацкевич.

Перед грою суперник "Динамо" через коронавірус і дискваліфікацію залишився без головного тренера і ряду гравців.

"Динамо" відновило сезон перемогою над "Олімпіком" в УПЛ, а "Брюгге" відпочивав більше тижня - матч чемпіонату проти "Шарлеруа" був перенесений.

Судити матч буде бригада арбітрів з Фінляндії на чолі з 42-річним Маттіасом Гестраніусом.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар