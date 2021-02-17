Незабаром вболівальники зможуть повернутися на спортивні трибуни.

Кабінет міністрів у рамках введення чотирьох рівнів епідбезпеки дозволив проводити спортивні заходи за участю вболівальників.

Читайте такожЄдиний уболівальник: єнот пробрався на тенісний матч у Нью-Йорку (відео)Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Серед іншого, як зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, країна переходить до жовтої карантинної зони, що дозволить спортивним уболівальникам наживо підтримувати команди.

Відповідно до постанови Кабміну в Україні буде дозволено проведення офіційних спортивних заходів, а також матчів командних ігрових видів спорту професійних клубів з глядачами із заповнюваністю арен не більше ніж 50% місць.

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Автор: Леся Лещенко