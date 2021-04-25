Кияни в 16-те в історії виграли золоті медалі чемпіонату України.

Київське "Динамо", розгромивши "Інгулець" у 23-му турі УПЛ, достроково завоювало титул чемпіона України.

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Відразу після матчу на НСК "Олімпійський" відбулася церемонія нагородження "Динамо".

Кияни наділи спеціальні футболки, приурочені до 16-го в історії України чемпіонства "Динамо".

Відзначимо, що Мірчу Луческу відразу після фінального свистка облили шампанським, це зробив Віталій Буяльський.

Церемонія нагородження, на жаль, пройшла за порожніх трибун.

Фотогалерея УНІАН.

"Динамо" на своєму YouTube-каналі опублікувало кадри з церемонії нагородження, а також згадало, як кияни йшли до титулу в сезоні.

Відео від FootballHub.

Святкування продовжилося в роздягальні. Гравці качали Мірчу Луческу, а потім він почав обливати всіх шампанським.

Чемпіонство "Динамо": цифри і факти

"Динамо" в 16-те в історії виграло чемпіонат України. Це рекордний показник.

"Динамо" стало чемпіоном України вперше з 2016 року і в своєму першому сезоні під керівництвом Мірчі Луческу. Кияни перервали гегемонію "Шахтаря".

У "Динамо" тепер 37 титулів, здобутих за час незалежності України (16 чемпіонських титулів, 12 Кубків України і 9 Суперкубків України). Кияни на два трофеї випереджають "Шахтар" (13 чемпіонських титулів, 13 Кубків України, 8 Суперкубків України та Кубок УЄФА).

Мірча Луческу вдев'яте в кар'єрі став чемпіоном України, вигравши золоті медалі з обома українськими грандами. Він перший тренер, якому вдалося виграти чемпіонство і з "Шахтарем", і з "Динамо". Всього в активі 75-річного Луческу тепер 34 трофеї в кар'єрі.

"Динамо" може оформити "золотий дубль" в сезоні, якщо 13 травня обіграє "Зорю" у фіналі Кубка України.

Разом з чемпіонським титулом "Динамо" завоювало пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів 2021-2022.

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Автор: Антон Дудар