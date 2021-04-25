Кияни виграли титул у першому ж сезоні під керівництвом Мірчі Луческу

Київське "Динамо" завоювало золоті медалі чемпіонату України в сезоні 2020-2021.

Підопічні Мірчі Луческу оформили чемпіонство за три тури до фінішу.

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Це стало можливим після того, як в 23-му турі УПЛ "Динамо" в Києві розгромило "Інгулець" з рахунком 5:0. Кияни стали недосяжні для свого найближчого переслідувача "Шахтаря" і повернули чемпіонство в столицю.

Після 23 турів "Динамо" набрало 58 очок і на 13 пунктів випереджає "Шахтар", який у цьому турі програв "Олександрії"

Чемпіонство "Динамо": цифри і факти

"Динамо" в 16-те в історії виграло чемпіонат України. Це рекордний показник.

"Динамо" стало чемпіоном України вперше з 2016 року і в своєму першому сезоні під керівництвом Мірчі Луческу. Кияни перервали гегемонію "Шахтаря".

У "Динамо" тепер 37 титулів, здобутих за час незалежності України (16 чемпіонських титулів, 12 Кубків України і 9 Суперкубків України). Кияни на два трофеї випереджають "Шахтар" (13 чемпіонських титулів, 13 Кубків України, 8 Суперкубків України та Кубок УЄФА).

Мірча Луческу вдев'яте в кар'єрі став чемпіоном України, вигравши золоті медалі з обома українськими грандами.

"Динамо" може оформити "золотий дубль" в сезоні, якщо 13 травня обіграє "Зорю" у фіналі Кубка України.

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Автор: Антон Дудар