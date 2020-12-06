"Динамо" і "Ференцварош" вирішать долю путівки в Лігу Європи.

8 грудня на "Олімпійському" в Києві пройде матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Ференцварошем".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Ференцварош.

На кону в цій зустрічі буде стояти третє місце в групі і путівка в Лігу Європи. Букмекери вважають, що більше шансів продовжити виступ на євроарені у "Динамо".

На перемогу киян дається коефіцієнт 1,89, на нічию - 3,75, а на перемогу "Ференцвароша" - 4,20.

На те, що "Динамо" не програє вдома, можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,25, а на те, що "Ференцварош" не програє - 1,97.

"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем

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Автор: Антон Дудар