У матчі першого кола Динамо і Ференцварош зіграли внічию / фото REUTERS
8 грудня на "Олімпійському" в Києві пройде матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Ференцварошем".
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Ференцварош.
На кону в цій зустрічі буде стояти третє місце в групі і путівка в Лігу Європи. Букмекери вважають, що більше шансів продовжити виступ на євроарені у "Динамо".
На перемогу киян дається коефіцієнт 1,89, на нічию - 3,75, а на перемогу "Ференцвароша" - 4,20.
На те, що "Динамо" не програє вдома, можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,25, а на те, що "Ференцварош" не програє - 1,97.
"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем
- Перед останнім туром і "Динамо", і "Ференцварош" набрали по 1 очку в групі G. "Барселона" (15 очок) і "Ювентус" (12 очок) ще після четвертого туру гарантували собі вихід в плей-офф ЛЧ.
- У першому колі зустріч "Динамо" і "Ференцвароша" завершилася внічию - 2:2. У тому поєдинку кияни не втримали свою перевагу в рахунку.
- Перед матчем ЛЧ обидві команди здобули перемоги у своїх національних чемпіонатах. "Динамо" в меншості обіграло "Маріуполь", а "Ференцварош" виграв з голом українця.
- Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з"Динамо".
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