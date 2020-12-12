У рамках 13-го туру Української Прем'єр-ліги "Динамо" прийме "Колос".
Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу "Динамо" - "Колос".
Початок - о 17.00.
Для команд це буде заключний матч перед зимовою паузою в сезоні.
Після 12 турів "Динамо" лідирує в УПЛ, набравши 29 очок. У "Колоса" - 17 очок і сьоме місце в таблиці.
Один проти одного "Динамо" і "Колос" грали чотири рази. Кияни виграли в трьох випадках і один раз поступилися.
Букмекери вважають "Динамо" фаворитом цього матчу. Коефіцієнт на перемогу киян - 1,23, на нічию - 5,80, а на перемогу "Колоса" - 15,50.
УПЛ, 13-й тур
Динамо - Колос
Відеотрансляція матчу
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