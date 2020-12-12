"Динамо" закриє рік домашнім матчем проти"Колоса".

У рамках 13-го туру Української Прем'єр-ліги "Динамо" прийме "Колос".

Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу "Динамо" - "Колос".

Початок - о 17.00.

Для команд це буде заключний матч перед зимовою паузою в сезоні.

Після 12 турів "Динамо" лідирує в УПЛ, набравши 29 очок. У "Колоса" - 17 очок і сьоме місце в таблиці.

Один проти одного "Динамо" і "Колос" грали чотири рази. Кияни виграли в трьох випадках і один раз поступилися.

Букмекери вважають "Динамо" фаворитом цього матчу. Коефіцієнт на перемогу киян - 1,23, на нічию - 5,80, а на перемогу "Колоса" - 15,50.

УПЛ, 13-й тур

Динамо - Колос

Відеотрансляція матчу

FootballHub

Телеканал "2+2"

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар