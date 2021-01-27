Наймолодший дебютант в історії "Реалу" підсилить "Арсенал".

Мадридський "Реал" віддав у оренду свого норвезького півзахисника Мартіна Едегора. Талановитий хавбек наступні півроку проведе в лондонському "Арсеналі".

Про це англійський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Мартін Едегор виступатиме за "Арсенал" на правах оренди до кінця нинішнього сезону. "Каноніри" заплатять 2 мільйони євро за оренду, а також зберігають опцію викупити контракт гравця повністю за окрему суму.

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Едегор вже встиг обрати собі ігровий номер - 11. У поточному сезоні 22-річний норвежець зіграв за "Реал" 9 поєдинків.

Зауважимо, що Мартін переїхав до мадридського клубу в 16-річному віці. У травні 2015 року Едегор дебютував за першу команду, замінивши самого Кріштіану Роналду. Таким чином, норвежець став наймолодшим гравцем в історії клубу, дебютувавши у віці 16 років та 156 днів.

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Автор: Будрін Артем