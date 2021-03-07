Едуард Соболь допоміг "Брюгге" здобути розгромну перемогу.

Український захисник Едуард Соболь відзначився дебютним голом у складі бельгійського "Брюгге".

Читайте такожФутболіст збірної України забив гол-шедевр на першій хвилі і оформив дубль за півтайма (відео)Соболь допоміг "Брюгге" розгромити "Зюлте-Варегем" у матчі 29-го туру чемпіонату Бельгії - 3:0.

На 37-й хвилині матчу Соболь пробіг з м'ячем до штрафного майданчика, першим ударом не зумів пробити воротаря, але сам же зіграв на добиванні.

У нинішньому сезоні на рахунку українця 1 гол і 3 результативні передачі в 27 матчах за клуб.

Раніше він забивав за "Брюгге" тільки в товариському матчі.

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Автор: Антон Дудар